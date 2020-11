Serie B, classifica aggiornata: l'Empoli torna ad agganciare la vetta. Notte fonda a Pescara

vedi letture

Sei gare su 10 giocate, con Monza-Reggina da poco iniziata: ma la classifica del campionato di Serie B, giunto ora alla 9^ giornata, sta prendendo nuova forma.

Torna ad agganciare la vetta l'Empoli, seppur in coabitazione con il Lecce, ed ecco quindi che domani la Salernitana avrà un'occasione d'oro per scavalcare le due compagini. Notte fonda, invece, per il Pescara, che non riesce ad abbandonare la parte bassa della stessa.

Di seguito la graduatoria aggiornata:

Lecce 18

Empoli 18

Salernitana 17*

Venezia 17

Frosinone 16

SPAL 15*

Cittadella 14*

Chievo Verona 14*

Pordenone 12

Monza 10**

Brescia 9

Cosenza 8*

Pisa 7*

Vicenza 7**

Reggiana 7**

Reggina 7**

Ascoli 5*

Virtus Entella 5*

Pescara 4

Cremonese 3**

* una gara in meno

** due gare in meno