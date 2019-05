Serie B, classifica finale e verdetti: Lecce in A insieme al Brescia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la classifica finale del campionato di serie B: fa festa il Lecce, promosso in serie A insieme al Brescia. Piange il Foggia, retrocesso in C, ancora sofferenza per Venezia e Salernitana, che dovranno giocarsi la permanenza nel campionato cadetto.

CLASSIFICA FINALE

Brescia 67

Lecce 66

Palermo 63

Benevento 60

Pescara 55

Verona 52

Spezia 51

Cittadella 51

Perugia 50

Cremonese 49

Cosenza 46

Crotone 43

Ascoli 43

Livorno 39

Venezia 38

Salernitana 38

Foggia 37

Padova 21

Carpi 29

VERDETTI

Promosse: Brescia e Lecce

Playoff: Palermo, Benevento, Verona, Pescara, Spezia e Cittadella

Playout: Venezia e Salernitana

Retrocesse: Foggia, Padova e Carpi