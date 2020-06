Serie B, classifica marcatori: calma piatta in vetta. Djuric, la prima volta in doppia cifra

Alla ripresa del campionato dopo oltre tre mesi di stop l'istantanea della classifica marcatori di B resta sostanzialmente invariata, almeno per quanto riguarda la vetta. Tutto invariato in testa, dove restano tutti a secco: comanda ancora Pietro Iemmello (nella foto) del Perugia con 17 centri, tre in più di Pettinari secondo e quattro in più di Simy e Forte che chiudono il podio.

17 reti: Iemmello (Perugia);

14 reti: Pettinari (Trapani);

13 reti: Simy (Crotone), Forte (Juve Stabia);

12 reti: Galano (Pescara);

11 reti: Diaw (Cittadella);

10 reti: Marconi (Pisa), De Luca (Entella), Djuric (Salernitana);

9 reti: Viola (Benevento), Mancuso (Empoli), Dionisi (Frosinone);

8 reti: Strizzolo (Pordenone), Kiyine (Salernitana), Sau (Benevento), Meggiorini (Chievo);

7 reti: Riviere (Cosenza), Ciano (Frosinone), Ragusa (Spezia), Scamacca (Ascoli), Marras (Livorno), Coda e Insigne (Benevento), Aramu (Venezia), Benali (Crotone), Iori (Cittadella);

6 reti: Jallow (Salernitana), Taugourdeau (Trapani), Ninkovic (Ascoli), Gyasi (Spezia), Djordjevic (Chievo), Palombi (Cremonese), Masucci (Pisa), Bruccini (Cosenza);

5 reti: Capello e Crociata (Venezia), Da Cruz (Ascoli, rescissione), Morosini (Ascoli), Canotto (Juve Stabia), Asencio (Cosenza), Armenteros (Crotone), Bocalon (Pordenone), Proia (Livorno), Frattesi (Empoli), N'Zola (Spezia).