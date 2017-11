Serie B, classifica marcatori: Caputo tallonato da Nestorovski e Galano

Nella foto Nestorovski © foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessun calciatore riesce a scavalcare Francesco Caputo dell'Empoli, che mantiene il vertice nella classifica dei cannonieri di serie B. Seguono il palermitano Nestorovski e il barese Galano, entrambi in gol. Tre gol personali per Malcore del Carpi che si porta il pallone a casa. Doppiette invece per Rossi della Salernitana, Galano del Bari e Jallow del Cesena. Gol e autorete per il centrocampista del Frosinone Maiello. Seconda segnatura consecutiva per l'esterno sinistro dell'Empoli Pasqual. In totale 36 i gol segnati nella tredicesima giornata di campionato.

10 reti: Caputo rig.2 (Empoli);

9 reti: Galano rig.1 (Bari); Nestorovski rig.2 (Palermo);

8 reti: Mazzeo rig.4 (Foggia); Pettinari (Pescara);

7 reti: Improta rig.1 (Bari);

6 reti: Ardemagni rig.1 (Avellino); Caracciolo rig.1 (Brescia); Di Carmine rig.1, Han (Perugia);

5 reti: Favilli rig.1 (Ascoli); Malcore (Carpi); Jallow (Cesena); Donnarumma (Empoli); Sprocati (Salernitana); Montalto (Ternana);

4 reti: Castaldo rig.2 (Avellino); Mokulu (Cremonese); Ciano, Ciofani (Frosinone); Lucarelli (Parma); Brugman, Capone (Pescara); Bocalon (Salernitana).