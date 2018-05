Serie B, classifica marcatori: Caputo virtualmente capocannoniere

Nella penultima giornata della Serie B l’attaccante dell’Empoli Francesco Caputo, che è andato in rete a Brescia, è salito a quota 26 reti, quattro in più rispetto ad Alfredo Donnarumma dell’Empoli e cinque più di Samuel Di Carmine del Perugia. Caputo potrebbe aver virtualmente vinto il titolo di capocannoniere, a meno che all’ultima giornata gli inseguitori più diretti non segnino cinque gol a testa, il che è veramente complicato. In totale nel turno appena trascorso si segnalano solo 20 gol, ben 5 della Cremonese al Venezia, due dei quali realizzati oltre il novantesimo minuto. Ci sono anche due rigori sbagliati, uno di Coronado del Palermo contro il Cesena, e uno di Dionisi del Frosinone con l’Entella. Sale ancora Mazzeo che segna il suo diciottesimo gol stagionale. Di seguito la classifica marcatori:

26 RETI Caputo (3, Empoli).

22 RETI Donnarumma (3, Empoli).

21 RETI Di Carmine (2, Perugia).

20 RETI Montalto (2, Ternana).

18 RETI Mazzeo (4, Foggia).

15 RETI Cerri (2, Perugia).

14 RETI Ciano (1, Frosinone).

13 RETI Galano (1, Bari); Caracciolo (2, Brescia); D. Ciofani (Frosinone); Nestorovski (3, Palermo); Calaio’ (5, Parma); Pettinari (Pescara).

12 RETI Castaldo (4, Avellino); La Mantia (2, Entella); Tremolada (1, Ternana); Litteri (2, Venezia: 5 gol nel Cittadella).

11 RETI Jallow (Cesena).

10 RETI Torregrossa (Brescia); Kouame (Cittadella); Dionisi (2, Frosinone); Bocalon e Sprocati (Salernitana); Marilungo (Spezia).

9 RETI Iori (6, Cittadella); Puscas (Novara); Coronado (2, Palermo); Mancuso (1, Pescara); Castiglia (Pro Vercelli).