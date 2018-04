Serie B, classifica marcatori: Cerri arriva a quota15

Cerri del Perugia

© foto di Federico Gaetano

Il numero dei gol nella trentasettesima giornata della serie B è sceso rispetto al dato del turno precedente: sono 26, con il massimo registrato a Salerno, per Salernitana-Brescia 4-2. Un solo gol basta a Francesco Caputo dell’Empoli per raggiungere quota 25 e allungare il distacco nei confronti degli inseguitori, tra i quali il suo stesso compagno di squadra Alfredo Donnarumma, che non ha segnato. Arriva a quota 15 gol Cerri del Perugia, a secco Mazzeo del Foggia, Di Carmine del Perugia e anche Montalto della Ternana. Di seguito la classifica marcatori:

25 RETI Caputo (3, Empoli).

20 RETI Donnarumma (2, Empoli); Di Carmine (2, Perugia); Montalto (2, Ternana).

16 RETI Mazzeo (4, Foggia).

15 RETI Cerri (2, Perugia).

13 RETI Galano (1, Bari); Caracciolo (2, Brescia); Ciano (1) e D. Ciofani (Frosinone); Nestorovski (3, Palermo); Calaio’ (5, Parma); Pettinari (Pescara).

12 RETI La Mantia (2, Entella).

11 RETI Jallow (Cesena); Tremolada (1, Ternana).

10 RETI Castaldo (4, Avellino); Torregrossa (Brescia); Kouame (Cittadella); Sprocati (Salernitana); Litteri (Venezia; 5 nel Cittadella).

9 RETI Iori (6, Cittadella); Puscas (Novara); Coronado (2, Palermo); Mancuso (1, Pescara); Castiglia (Pro Vercelli); Bocalon (Salernitana).