Serie B, classifica marcatori: comanda sempre Marconi

Giornata interlocutoria per quanto riguarda i bomber del campionato di serie B. Restano a secco, infatti, sia Michele Marconi del Pisa, sia Pietro Iemmello del Perugia: per entrambi pomeriggio complicato rispettivamente contro Venezia ed Empoli, laddove invece ha iniziato a segnare con continuità quel Leonardo Mancuso che ha trascinato il Pescara nella passata stagione. E’ già record per Diaw del Cittadella: quarto sigillo stagionale. Primo squillo per Milan Djuric della Salernitana, risveglio anche per Raicevic che guida l’attacco del Livorno insieme a Marsura. Doppietta prestigiosa e da ex per Benali del Crotone all’Adriatico. Di seguito la classifica marcatori del campionato cadetto:

7 reti: Marconi (Pisa);

6 reti: Iemmello (Perugia);

4 reti: Da Cruz (Ascoli), Diaw (Cittadella)

3 reti: Galano (Pescara), Mancuso (Empoli), Benali (Crotone)

2 reti: Pettinari (Trapani), Kiyine, Jallow (Salernitana), Kragl (Benevento), Frattesi (Empoli), Ciano (Frosinone).