Serie B, classifica marcatori: Donnarumma arriva a quota 20

Nel turno infrasettimanale della serie B alcuni dei principali cannonieri del campionato non hanno tradito: due gol di Alfredo Donnarumma dell’Empoli. In rete Adriano Montalto della Ternana; ancora un gol per Samuel Di Carmine del Perugia. A segno anche Fabio Mazzeo del Foggia. Francesco Caputo dell’Empoli resta invece a 23 gol. Emanuele Calaiò del Parma, in rete ad Ascoli Piceno, ha fatto 13. Nel complesso, i gol nel trentaseiesimo turno sono stati 26. Di seguito la classifica marcatori del campionato cadetto.

23 RETI Caputo (3, Empoli).

20 RETI Donnarumma (2, Empoli).

18 RETI Di Carmine (2, Perugia); Montalto (2, Ternana).

16 RETI Mazzeo (4, Foggia).

13 RETI Galano (1, Bari); Caracciolo (2, Brescia); D. Ciofani (Frosinone); Nestorovski (3, Palermo); Calaio’ (5, Parma); Cerri (2, Perugia); Pettinari (Pescara).

11 RETI Jallow (Cesena); La Mantia (1, Entella); Ciano (1, Frosinone).

10 RETI Castaldo (4, Avellino); Torregrossa (Brescia); Tremolada (1, Ternana); Litteri (Venezia; 5 nel Cittadella).

9 RETI Iori (6, rig.) e Kouame (Cittadella); Sprocati (Salernitana).

8 RETI Improta (1, Bari); Rodriguez (4 nella Salernitana) e Zajc (Empoli); Dionisi (2, Frosinone); Puscas (Novara); Coronado (1, Palermo); Castiglia (Pro Vercelli); Bocalon (Salernitana).