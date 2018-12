Alfredo Donnarumma

Grazie alla tripletta realizzata all'Arechi contro la sua ex squadra, Alfredo Donnarumma allunga in testa alla classifica marcatori del campionato cadetto. L'attaccante del Brescia vola a tredici reti, a cinque lunghezze da Leonardo Mancuso, in rete nell'anticipo di venerdì sera vinto dal Pescara contro il Carpi. Al terzo posto resta Coda del Benevento, al quarto posto Nestorovski del Palermo raggiunge Palombi del Lecce. Di seguito la classifica marcatori:

13 RETI: Donnarumma (Brescia, 2)

8 RETI: Mancuso (Pescara, 1)

7 RETI: Coda (Benevento, 3)

6 RETI: Palombi (Lecce), Nestorovski (Palermo, 1)

5 RETI: Torregrossa (Brescia), Finotto (Cittadella), Tutino (Cosenza), La Mantia, Mancosu (Lecce, 1), Diamanti (Livorno, 2), Verre, Vido (Perugia, 3), Bocalon (Salernitana), Okereke (Spezia), Di Mariano (Venezia).