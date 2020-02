Serie B, classifica marcatori: Forte e Simy salgono sul podio

Nella foto Forte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Proponiamo di seguito la classifica marcatori aggiornata dopo il posticipo tra Salernitana e Trapani che ha chiuso la quarta giornata di ritorno. Sale Milan Djuric, che batte il suo record personale e potrebbe chiudere un campionato in doppia cifra per la prima volta in carriera. Si ferma Iemmello del weekend contraddistinto dai gol dei fratelli Ricci. Guadagnano posizioni il centravanti Simy del Crotone, decisivo nel match con la Cremonese, e lo stabiese Francesco Forte che sigla la rete del momentaneo 1-1 contro l'Ascoli.

17 reti: Iemmello (Perugia);

11 reti: Galano (Pescara);

10 reti: Marconi (Pisa), Pettinari (Trapani), Diaw (Cittadella), Simy (Crotone); Forte (Juve Stabia).

8 reti: Djuric (Salernitana), Mancuso (Empoli), De Luca (Entella);

7 reti: Riviere (Cosenza), Strizzolo (Pordenone), Kiyine (Salernitana), Ciano (Frosinone), Ragusa (Spezia), Dionisi (Frosinone), Scamacca (Ascoli), Marras (Livorno), Meggiorini (Chievoverona);

6 reti:Viola e Coda (Benevento), Jallow (Salernitana), Sau (Benevento);

5 reti: Aramu e Capello (Venezia), Da Cruz (Ascoli, rescissione), Canotto (Juve Stabia).