Serie B, classifica marcatori: Galano svetta sul podio

Nella foto Galano del Pescara

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

La quindicesima giornata del campionato cadetto ci ha consegnato, ancora una volta, un Pietro Iemmello in stato di grazia. Il centravanti del Perugia, infatti, sembra non volersi fermare più, trovando la via della rete anche contro il Cosenza e portandosi a quota 12 centri in stagione, staccando Marconi del Pisa, infortunato, che resta fermo a 10 reti. Tra i primi classificati, a segno anche Christian Galano, che chiude il podio con 9 reti e Diaw, che con la doppietta alla Salernitana si porta a 8 gol in campionato. Di seguito la classifica aggiornata:

12 reti: Iemmello (Perugia);

10 reti: Marconi (Pisa);

9 reti: Galano (Pescara);

8 reti: Nkwankwo S.(Crotone), Diaw (Cittadella);

7 reti: Pepin (Pescara);

5 reti: Ciano (Frosinone), Da Cruz e Scamacca (Ascoli), Pettinari (Trapani), Mancuso (Empoli), Coda e Viola (Benevento), Kiyine (Salernitana), Ragusa (Spezia), G.De Luca (V.Entella), Riviere (Cosenza);

4 reti: Marsura (Livorno), Dordevic (Chievo), Meggiorini (Chievo), Jallow (Salernitana), Capello e Aramu (Venezia), Strizzolo (Pordenone), Canotto (Juve Stabia), Dionisi (Frosinone), Ninkovic (Ascoli), Bruccini (Cosenza);

3 reti: Benali, Mustacchio e Crociata (Crotone), Pobega (Pordenone), Bocalon e Aramu (Venezia), Ardemagni (Ascoli), Pierini (Cosenza), Frattesi e La Gumina (Empoli), Forte e Cissé (Juve Stabia), Marras (Livorno), Taugourdeau (Trapani), Kragl (Benevento), Bidaoui (Spezia), Schenetti (V. Entella), Paganini (Frosinone);

2 reti: Armenteros, Improta e Sau (Benevento), Stulac e Dezi (Empoli), Capuano (Frosinone), Agazzi (Livorno), Barison, Camporese e Gavazzi (Pordenone), Mancosu M., Poli (V. Entella), Mogos e Soddimo (Cremonese), Ricci, Bartolomei, Capradossi e Gudjohnsen (Spezia), Segre e Giaccherini (Chievo), Tumminello e Memushaj (Pescara), Vita, Luppi e D'Urso (Cittadella), Golemic (Crotone), Buonaiuto (Perugia), Moscati (Trapani), Djuric e Giannetti (Salernitana).