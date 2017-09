Serie B, classifica marcatori: Han Kwang Song stacca Pettinari

© foto di Federico Gaetano

Nella seconda giornata della Serie B si segnalano 29 reti. Sei gol sono stati segnati in Salernitana-Ternana, e anche in Perugia-Pescara. Allo stadio Renato Curi di Perugia ha segnato per i padroni di casa il solito Han Kwang-Song e si è sbloccato Di Carmine autore di una doppietta. All'Arechi di Salerno si è sbloccato in campionato Bocalon della Salernitana, autore di una doppietta, ma appena un pareggio per i suoi. Segnano davvero poco il Parma e il Carpi. Ancora zero gol all'attivo per il Venezia, che però non ne ha subito ancora alcuno. L'Entella segna solo su rigore: Troiano, così come aveva realizzato dal dischetto nella prima giornata, si è ripetuto anche domenica contro il Foggia. Oltre a Di Carmine e a Bocalon ha marcato due reti anche Caputo dell'Empoli. Due autoreti, quella di Rizzato dell'Avellino in favore della Cremonese, e quella di Bernardini della Salernitana contro la Ternana.

4 reti: Han Kwang-Song (Perugia);

3 reti: Pettinari (Pescara);

2 reti: Rosseti rig.1 (Ascoli); Caputo (Empoli); Troiano rig.2 (Entella); Di Carmine (Perugia); Benali rig.1 (Pescara); Bocalon (Salernitana);

1 rete: Santini (Ascoli); Ardemagni, Castaldo, Morosini (Avellino); D’Elia, Galano, Improta, Tello, Tonucci (Bari); Caracciolo rig.1 (Brescia); Malcore, Mbakogu (Carpi); Kouame, Litteri, Schenetti, Siega (Cittadella); Castrovilli, Mokulu (Cremonese); Donnarumma, Krunic (Empoli); Gerbo, Mazzeo (Foggia); Ciofani, Crivello, Dionisi, Paganini (Frosinone); Nestorovski, Trajkovski (Palermo); Barillà, Calaiò rig.1 (Parma); Cerri rig.1, Colombatto, Monaco (Perugia); Brugman, Mancuso (Pescara); Vitale rig.1 (Salernitana); Finotto, Tremolada, Albadoro (Ternana).

1 autorete: Rizzato (Avellino, pro Cremonese); Bernardini (Salernitana, pro Ternana).