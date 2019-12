Serie B, classifica marcatori: Iemmello è campione d'inverno

Nella foto Iemmello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resta tutto invariato in vetta alla classifica marcatori della Serie B, dove Pietro Iemmello, pur non trovando la via della rete nell'ultimo turno di campionato, conclude l'anno al primo posto con 15 reti, davanti a Marconi e Galano che restano secondi a quota 10, mentre chiudono il podio Simy e Diaw a 9. Da segnalare nell'ultimo turno la tripletta di Sau, che raggiunge quota 5.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

15 reti: Iemmello (Perugia);

10 reti: Marconi (Pisa), Galano (Pescara);

9 reti: Diaw (Cittadella), Simy (Crotone);

8 reti: Forte (Juve Stabia);

7 reti: Pepin (Pescara), Riviere (Cosenza), Strizzolo (Pordenone), Kiyine (Salernitana), Pettinari (Trapani);

6 reti: Scamacca (Ascoli), Ciano (Frosinone), Viola (Benevento), Ragusa (Spezia), Jallow (Salernitana), Mancuso (Empoli);

5 reti: Dionisi (Frosinone), Da Cruz (Ascoli), Coda e Sau (Benevento), G.De Luca (V.Entella), Marras (Livorno);

4 reti: Marsura (Livorno), Dordevic (Chievo), Meggiorini (Chievo), Capello e Aramu (Venezia), Canotto (Juve Stabia), Ninkovic (Ascoli), Bruccini (Cosenza), Kragl (Benevento), Crociata (Crotone), La Gumina (Empoli), Taugourdeau (Trapani), Paganini (Frosinone), Djuric (Salernitana);

3 reti: Benali, Mustacchio (Crotone), Pobega e Burrai (Pordenone), Bocalon e Aramu (Venezia), Ardemagni (Ascoli), Pierini (Cosenza), Frattesi (Empoli), Cissé (Juve Stabia), Bidaoui (Spezia), Schenetti (V. Entella), Vignato (Chievo), D'Urso (Cittadella), Tuia (Benevento);

2 reti: Armenteros, Improta e Maggio (Benevento), Stulac e Dezi (Empoli), Capuano (Frosinone), Agazzi (Livorno), Barison, Camporese, Gavazzi e Ciurria (Pordenone), Mancosu M., Poli e De Luca M. (V. Entella), Mogos, Soddimo e Ceravolo (Cremonese), Ricci, Bartolomei, Capradossi e Gudjohnsen (Spezia), Segre e Giaccherini (Chievo), Tumminello, Memushaj e Maniero (Pescara), Vita, Luppi e Proia (Cittadella), Golemic, Marrone e Mazzotta(Crotone), Buonaiuto (Perugia), Moscati e Luperini (Trapani), Giannetti, Gondo e Lombardi (Salernitana), Moscardelli (Pisa), Baez (Cosenza), Cavion (Ascoli), Montalto (Venezia).