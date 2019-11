Serie B, classifica marcatori: Iemmello saldamente in testa

Nella foto Iemmello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È ancora super Pietro Iemmello. L'attaccante sta trascinando il Perugia verso le zone nobili della classifica a suon di gol come non gli capitava da tempo. Sta scalando posizioni anche Cristian Galano del Pescara, sorprendono le difficoltà di Daniel Ciofani e Fabio Ceravolo a Cremona. Per la Salernitana Lamin Jallow aggancia Sofian Kiyine, ma senza rigori. Ecco la classifica aggiornata:

9 reti: Iemmello (Perugia);

7 reti: Marconi (Pisa), Nkwankwo S.(Crotone);

6 reti: Galano (Pescara)

5 reti: Diaw (Cittadella), Ciano (Frosinone), Pepin (Pescara);

4 reti: Da Cruz (Ascoli), Mancuso (Empoli), Marsura (Livorno), Dordevic (Chievo), Meggiorini (Chievo), Kiyine (Salernitana), Capello (Venezia), Jallow (Salernitana);

3 reti: Benali e Mustacchio (Crotone), Pobega (Pordenone), Bocalon (Venezia), Ninkovic e Ardemagni (Ascoli), Bruccini (Cosenza), Frattesi (Empoli), Forte e Canotto (Juve Stabia), Strizzolo (Pordenone), Marras (Livorno), Taugourdeau (Trapani), Kragl (Benevento);

2 reti: Pettinari (Trapani), Armenteros e Coda (Benevento), La Gumina e Stulac (Empoli), Capuano (Frosinone), Agazzi (Livorno), Barison e Camporese (Pordenone), Mancosu M., Schenetti, De Luca e Poli (V. Entella), Cissé (Juve Stabia), Mogos e Soddimo (Cremonese), Paganini e Dionisi (Frosinone), Ricci, Bartolomei, Capradossi e Bidaoui (Spezia), Segre e Giaccherini (Chievo), Tumminello e Memushaj (Pescara), Pettinari (Trapani), Vita (Cittadella), Crociata e Golemic (Crotone), Buonaiuto (Perugia), Scamacca (Ascoli).