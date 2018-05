Serie B, classifica marcatori: in vetta segna solo Di Carmine

Samuele Di Carmine

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Complici gli impegni ravvicinati, nella giornata numero 39 del campionato di Serie B giocata tra lunedì e martedì è calato il numero dei gol, sono solo 20. Si tornerà in campo sabato per il quarantesimo turno. L'Empoli, per la prima volta dopo 28 partite consecutive a rete, non ha segnato: è accaduto allo stadio Cabassi di Carpi, dove la formazione di Andreazzoli (già promossa in A con anticipo) ha pareggiato per 0-0. Non si registrano cambiamenti sostanziali nei primi posti della classifica marcatori, con Francesco Caputo dell'Empoli che resta a 25, seguito da Di Carmine del Perugia a 21, da Montalto della Ternana e da Donnarumma anch'egli dell'Empoli, entrambi a 20 sigilli. Di seguito la classifica marcatori:

25 RETI Caputo (3, Empoli).

21 RETI Di Carmine (2, Perugia).

20 RETI Donnarumma (2, Empoli); Montalto (2, Ternana).

16 RETI Mazzeo (4, Foggia).

15 RETI Cerri (2, Perugia).

14 RETI Ciano (1, Frosinone)

13 RETI Galano (1, Bari); Caracciolo (2, Brescia); D. Ciofani (Frosinone); Nestorovski (3, Palermo); Calaio’ (5, Parma); Pettinari (Pescara).

12 RETI La Mantia (2, Entella).

11 RETI Jallow (Cesena); Tremolada (1, Ternana).

10 RETI Castaldo (4, Avellino); Torregrossa (Brescia); Kouame (Cittadella); Sprocati (Salernitana); Litteri (Venezia; 5 nel Cittadella).

9 RETI Iori (6, Cittadella); Puscas (Novara); Coronado (2, Palermo); Mancuso (1, Pescara); Castiglia (Pro Vercelli); Bocalon (Salernitana).