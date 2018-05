Serie B, classifica marcatori: in vetta segna solo Donnarumma

Alfredo Donnarumma

© foto di Federico Gaetano

I principali cannonieri non sono andati a segno, ad eccezione di Alfredo Donnarumma dell'Empoli, il quale nel posticipo della quarantesima giornata del campionato di serie B ha trasformato un calcio di rigore, collocandosi al secondo posto, insieme a Di Carmine del Perugia, e alle spalle dell'altra punta dell'Empoli Francesco Caputo. Sono 33 i gol messi a segno nel turno appena trascorso, con lo Spezia che ne segnati ben cinque alla Pro Vercelli. Per gli aquilotti si registrano le doppiette di Marilungo e dell’ex campione del mondo Gilardino. Due reti personali anche per La Gumina, il ventiduenne del Palermo. Un'altra doppietta, quella di Moncini contro il Parma, potrebbe assicurare al Cesena la salvezza. Il più giovane marcatore della giornata è Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, il quale diventa maggiorenne proprio oggi essendo nato l’8 maggio del 2000. Diciassettesimo gol in campionato per Fabio Mazzeo, sul campo del Venezia: quest’anno l’esperto attaccante del Foggia compirà 35 anni.

25 RETI Caputo (3, Empoli).

21 RETI Donnarumma (3, Empoli); Di Carmine (2, Perugia).

20 RETI Montalto (2, Ternana).

17 RETI Mazzeo (4, Foggia).

15 RETI Cerri (2, Perugia).

14 RETI Ciano (1, Frosinone).

13 RETI Galano (1, Bari); Caracciolo (2, Brescia); D. Ciofani (Frosinone); Nestorovski (3, Palermo); Calaio’ (5, Parma); Pettinari (Pescara).

12 RETI La Mantia (2, Entella); Tremolada (1, Ternana).

11 RETI Castaldo (4, Avellino); Jallow (Cesena); Litteri (1, Venezia; 5 nel Cittadella).

10 RETI Torregrossa (Brescia); Kouame (Cittadella); Bocalon e Sprocati (Salernitana); Marilungo (Spezia).

9 RETI Iori (6, Cittadella); Dionisi (2, Frosinone); Puscas (Novara); Coronado (2, Palermo); Mancuso (1, Pescara); Castiglia (Pro Vercelli).