Serie B, classifica marcatori: Mazzeo al tredicesimo gol stagionale

La giornata numero 32 in serie B ha fatto registrare ben 20 reti. In Bari-Brescia 3-0 è stata la gran giornata di Anderson Nené, bravo a segnare un gol e di sfornare due assist ai compagni. E gran giornata anche per Igor Coronado del Palermo, che di gol ne ha segnati tre contro il Carpi. In quindici minuti il Parma ha realizzato tre gol al Foggia. Nei primi posti comunque è solo Alfredo Donnarumma che si è mosso: il suo diciottesimo gol personale ha consentito all’Empoli di vincere a Pescara. Lo stesso Donnarumma è a -4 dal capocannoniere e compagno di squadra Caputo. Di seguito la classifica marcatori

21 RETICaputo (3, Empoli).

18 RETI Donnarumma (2, Empoli).

15 RETI Di Carmine (2, Perugia); Montalto (2, Ternana).

13 RETI Galano (1, Bari); Mazzeo (4, Foggia); D. Ciofani (Frosinone).

12 RETI Nestorovski (3, Palermo); Cerri (2, Perugia); Pettinari (Pescara).

11 RETI Jallow (Cesena); La Mantia (1, Entella); Ciano (1, Frosinone).

10 RETI Caracciolo (2, Brescia); Litteri (Venezia: 5 nel Cittadella).

9 RETI Kouame (Cittadella); Calaio’ (4, Parma); Sprocati (Salernitana).

8 RETI Castaldo (4, Avellino); Improta (1, Bari); Torregrossa (Brescia); Iori (5, Cittadella); Bocalon (Salernitana).

7 RETI De Luca (Entella); Puscas (Novara); Han (Perugia; oraènel Cagliari); Brugman (Pescara); Castiglia (Pro Vercelli); Marilungo (Spezia); Tremolada (Ternana); Firenze (Venezia: 6 gol nella Pro Vercelli).