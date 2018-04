Serie B, classifica marcatori: tripletta e doppia cifra per Tremolada

Luca Tremolada

© foto di Federico Gaetano

Ben 28 gol realizzati nella trentacinquesima giornata della Serie B. L’unica tripletta è quella del fantasista rossoverde Tremolada, ora a quota 10 sigilli personali. Il Foggia ha segnato ben 4 gol alla Cremonese fuori casa. Ancora in gol il centravanti Montalto, arrivato a quota 17 così come Samuel Di Carmine del Perugia. Restano fermi al primo posto Francesco Caputo dell’Empoli con 23 gol, e al secondo posto l’altro attaccante dell’Empoli Alfredo Donnarumma, con 18 centri. Doppietta per il centrocampista del Parma Di Gaudio e per Gigi Castaldo (undicesimo gol stagionale) che nel posticipo di ieri sera liquida 2-0 il Perugia. Di seguito la classifica marcatori:

22 RETI Caputo (3, Empoli).

18 RETI Donnarumma (2, Empoli).

17 RETI Di Carmine (2, Perugia); Montalto (2, Ternana).

14 RETI Mazzeo (4, Foggia).

13 RETI Galano (1, Bari); D. Ciofani (Frosinone); Nestorovski (3, Palermo); Cerri (2, Perugia).

12 RETI Caracciolo (2, Brescia); Calaio’ (5, Parma); Pettinari (Pescara).

11 RETI Castaldo (Avellino); Jallow (Cesena); La Mantia (1, Entella); Ciano (1, Frosinone).

10 RETI Tremolada (1, Ternana); Litteri (Venezia; 5 nel Cittadella