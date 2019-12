© foto di Andrea Rosito

Nelle gare delle 15 di Serie B sono arrivati due risultati a sorpresa per Entella e Venezia che sono riuscite e trionfare rispettivamente per 3-1 in casa del Cittadella e per 1-0 in casa del Perugia. Bene anche la Juve Stabia che con un gol al 90' firmato da Forte su rigore ha sconfitto di misura il Cosenza, mentre lo Spezia ha avuto la meglio per 2-1 della Salernitana e il Crotone ha travolto il Trapani con un netto 3-0. Vince anche il Pordenone che ha battuto 1-0 la Cremonese mentre Pisa e Frosinone non sono andati oltre lo 0-0.

SERIE B - RISULTATI PARZIALI

Cittadella-Entella 1-3

Juve Stabia-Cosenza 1-0

Crotone-Trapani 3-0

Perugia-Venezia 0-1

Pisa-Frosinone 0-0

Pordenone-Cremonese 1-0

Spezia-Salernitana 2-1