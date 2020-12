Serie B, colpo grosso della Reggina in casa della Reggiana: decide Bellomo, finisce 1-0

Si chiude il lunch match della quindicesima giornata di serie B. Vittoria importantissima della Reggina in casa della Reggiana grazie alla rete siglata da Bellomo allo scadere, nonostante l'inferiorità numerica (espulsione di Stavropoulos all'86' di gioco, ndr): decisiva la respinta corta di Cerofolini sul cross di Rivas, il numero 10 ospite è riuscito a trovare un gol pesantissimo in chiave salvezza. Terzo successo stagionale per i granata, quarta partita senza vittorie per i padroni di casa: ora servirà un cambio di rotta, il campionato di B è entrato nel vivo.