Serie B, Commissione medica: indicazioni ai club per la gestione psicologica degli atleti

La Commissione medico scientifica della Lega serie B si è riunita nuovamente per poter gestire l'emergenza coronavirus e fornire dunque i giusti consigli ai vari club. Nell'incontro odierno, come si legge nel comunicato, è stato redatto un documento che verrà messo a disposizione delle società per la gestione psicologica degli atleti. Ecco la nota:

"Nuovo appuntamento della Commissione medico scientifica della Lega B a pochi giorni dall’ultimo incontro, una frequenza che ha l'obiettivo di assicurare la massima continuità e il miglior coordinamento medico fra i club, cosi come richiesto anche dal presidente Mauro Balata e dal Consiglio direttivo. Presenti in conference call i medici delle società sportive insieme ai membri del gruppo di lavoro coordinato da Franco Perona.

La novità principale riguarda un documento che verrà messo a disposizione per le società per gestire l’eventuale insorgere di tensione nervosa negli atleti. Redatto dallo psicologo sportivo Aldo Grauso, membro della Commissione, il manuale ha quale obiettivo il prevenire di problematiche dovute all’assenza di attività agonistica e all'isolamento in casa.

Insieme a Perona e Grauso, erano presenti anche gli altri membri della Commissione, i medici sportivi Cristian Francavilla, Vicenzo Salini e Giovanbattista Sisca oltre al segretario Domenico Vassallo. Il gruppo di lavoro si è aggiornato al primo aprile".