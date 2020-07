Serie B, Cosenza-Ascoli: scontro salvezza al San Vito-Marulla

Bella sfida tra Cosenza e Ascoli. Le due squadre sono in lotta per non retrocedere e può davvero succedere di tutto in questo match. Marchigiani in crisi con un solo punto nelle ultime quattro gare (c'è anche stato il cambio di allenatore con Dionigi al posto di Abascal), i calabresi, invece, hanno collezionato due vittorie contro Entella e Cremonese ed un pareggio nell'ultimo turno con il Trapani. Le due squadre si sono affrontate 11 volte a Cosenza. Il bilancio è a favore dei padroni di casa, vittoriosi in 5 occasioni. I pareggi sono 5, mentre è uno solo il successo dell’Ascoli. Quattordici le reti messe a segno dai rossoblù, contro le sette realizzate dagli ospiti. L'arbitro è Abbatista della sezione di Molfetta. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.00

COME ARRIVA IL COSENZA - Il Cosenza, in casa, su 31 punti totali, ne hanno conquistati appena 14, al pari del Venezia e meglio solo del Livorno, che in casa ha ottenuto 11 punti. Sarà 4-3-3 per i calabresi con Carretta, Riviere e Baez tridente offensivo.

COME ARRIVA L'ASCOLI - L’Ascoli fuori casa detiene fin qui in campionato un record negativo. Per i bianconeri appena 8 punti ottenuti in trasferta, nessuno ha fatto peggio di così. 3-4-2-1 per i marchigiani con Morosini e Ninkovic alle spalle di Scamacca.