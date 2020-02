Serie B, Cosenza-Benevento: emergenza totale per i padroni di casa

Segui live, interviste e pagelle su TMW

Piero Braglia

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

In totale emergenza, ma spinto da migliaia di persone, il Cosenza vuole dare un calcio alla crisi, condannare virtualmente Trapani e Livorno, mettere i brividi alla Cremonese e interrompere la serie di 4 sconfitte consecutive. Quasi tutte, tra l'altro, subite in rimonta o in piena zona Cesarini. L'avversario? Il peggiore che potesse capitare. Il Benevento, pur avendo conquistato soltanto 5 punti su 9 nel girone di ritorno, è la corazzata della cadetteria e in trasferta ha perso soltanto una partita inanellando successi in serie e spesso senza subire reti.

COME ARRIVA IL COSENZA

Soltanto tre centrocampisti a disposizione. Basta questo dato per capire quanto il Cosenza arrivi in totale emergenza alla sfida di oggi. Non sono stati convocati, tra squalifiche ed infortuni, Riviere, Legittimo, Kone, Sciaudone, Perina e Kanoute. Tutti potenziali titolari e in passato determinanti per le sorti dei calabresi. Chiaramente le scelte sono obbligate per l'allenatore. In avanti possibile terzetto formato da Carretta, Pierini e Asencio, grande ex della sfida. Machach non è al top, ha avuto qualche problema in settimana e parte dalla panchina. In difesa potrebbe esserci l'esordio casalingo di Tiago Casasola, l'altro ex Lazaar potrebbe essere la sorpresa di giornata.

COME ARRIVA IL BENEVENTO

Due pareggi e una vittoria, un bottino tutto sommato positivo ma non in linea con lo strapotere dimostrato nel girone d'andata. A Cosenza gli stregoni vogliono riprendere a correre, la gara con la Salernitana ha fatto capire che la A è ad un passo ma non bisogna sottovalutare nessun avversario. Qualche assenza anche per Inzaghi. Out Tuia, Kragl, Maggio e Tello, oltre allo squalificato Riccardo Improta che stava scalando posizioni nelle gerarchie del mister. Non ci sono molti dubbi, possibile l'esordio dal primo minuto in veste di terzino sinistro del neo arrivato Barba. Il mercato di gennaio ha portato in dote anche Gabriele Moncini, in ballottaggio con Coda per affiancare Sau. In mediana inamovibili Viola e Schiattarella.