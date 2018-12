Serie B, Cosenza-Benevento rinviata a data da destinarsi

La sfida fra Cosenza e Benevento prevista per oggi alle ore 18:00 è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'impraticabilità di campo dovuta alla forte pioggia che ha colpito la città calabrese. Lo comunica la Lega B dopo che il sopralluogo effettuato dall'arbitro Pillitteri ha confermato che non era possibile giocare sul terreno di gioco del Marulla. I delegati della Lega B e i rappresentanti delle due squadre sono a colloquio per stabilire la data del rinvio.

