Serie B, Cosenza-Brescia - Occhiuzzi e Lopez, servono i tre punti come il pane

Partita importante quella di questo pomeriggio che vedrà opposte Cosenza e Brescia. Le due squadre non sono partite bene in questo campionato cadetto. Entrambe nelle zone calde della classifica, con soli 5 punti conquistato, hanno voglia di invertire il trend e risalire la china. Una partita che vede forse il Brescia leggermente favorito per la caratura tecnica, ma Cosenza che in casa sa sempre ben figurare. Chi la spunterà?

COME ARRIVA IL COSENZA - Cosenze che dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2. Occhiuzzi dovrà fare a meno di Ba e di Matosevic. In porta confermato Falcone. Baez agirà dietro il duo d'attacco composto da Petre e Carretta. Borrelli inizialmente in panchina.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Diverse defezioni per Diego Lopez che dovrebbe confermare il 4-3-2-1. Assenti Semprini, Martellla e Mateju. Inizieranno invece in panchina Donnarumma, Ragusa e Torregrossa. In avanti giocherà Aye, con Spalek e Jagiello alle sue spalle. Dessena titolare nel tridente di centrocampo.