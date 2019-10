Serie B, Cosenza-Chievo: punti pesanti in palio al Marulla

© foto di Andrea Rosito

Sarà una sfida molto, molto interessante quella dello stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Tanto l'entusiasmo sia da una parte che dall'altra, e questo nonostante i padroni di casa stazionino momentaneamente al 16esimo posto e quindi nell'ultimo piazzamento della griglia play-out. La vittoria del Tombolato di Cittadella ha ridato fiducia ai ragazzi di Braglia, che con un organico importante sanno di potersi giocare ben più di una salvezza stentata. Discorso diverso per il Chievo, che dopo un breve periodo di assestamento sta venendo fuori come una delle favorite alla promozione diretta grazie anche ai propri talentini.

COME ARRIVA IL COSENZA - Braglia, che dovrà rinunciare agli infortunati Schiavi, Monaco e Lazaar, sembra orientato a confermare il suo classico 4-3-3 con il dubbio legato a chi affiancherà Idda tra Capela e Legittimo - quest'ultimo adattato - al centro della difesa. Centrocampo che dovrebbe vedere le conferme di Kanoute e Bruccini, eroe del Tombolato, con il tridente tipo formato da Baez, Riviere e Carretta. Da capire chi completerà il centrocampo tra Sciaudone, Broh e Greco.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Undici standard per il Chievo di Michele Marcolini, che dovrebbe confermare integralmente la linea a 4 della vittoria contro l'Ascoli di sei giorni fa. Dickmann e Brivio dunque agiranno sulle fasce, con Cesar e Vaisanen - in ballottagio con Leverbe - in mezzo alla difesa. Centrocampo con Obi, Segre ed uno tra Pina Nunes ed Esposito, con Vignato dietro al tandem formato da Meggiorini e Rodriguez, in attesa di capire se e quando Djordjevic recupererà dall'infortunio muscolare agli adduttori della gamba destra. Garritano, invece, sarà pronto a subentrare.