Serie B, Cosenza-Cittadella: veneti con gli uomini contati e senza tifosi

La Serie B offre in serata (ore 21) il turno infrasettimanale valido per la ventisettesima giornata: al "San Vito-Gigi Marulla", il Cosenza va a caccia del bottino pieno contro un Cittadella reduce da tre risultati utili consecutivi e sempre più lanciato nella parte alta della graduatoria. I padroni di casa, attualmente terzultimi e dunque tra i maggiori candidati per la retrocessione diretta in C, non vincono tra le mura amiche dallo scorso 26 dicembre e sono sempre più lontani dalla zona salvezza. Dirige il confronto il sig. Di Martino di Teramo.

COME ARRIVA IL COSENZA - Giuseppe Pillon, che quest'oggi non sarà in panchina perché squalificato (il suo posto verrà preso dal vice Roberto Occhiuzzi), recupera Asencio mentre è costretto a rinunciare, per la quinta gara consecutiva, al francese Rivière, miglior marcatore stagionale del club calabrese con sette reti all'attivo. Non ci sarà nemmeno Kanoute, fermato da un fastidio all'adduttore. Il tecnico scioglierà all'ultimo minuto il dubbio legato al modulo con cui scenderanno in campo i rossoblu: al momento, però, si va verso la conferma del 3-5-2 visto a Venezia rispetto al 4-3-3 che poco aveva convinto nella precedente sfida col Frosinone. Asencio, a questo punto, dovrebbe garantirsi una maglia da titolare in attacco al fianco di uno tra Machach e Carretta; Casasola e D'Orazio agiranno sugli esterni con Bruccini, Sciaudone e Prezioso in mezzo al campo; davanti al portiere Perina ci saranno Schiavi, Monaco e Idda.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Mister Roberto Venturato dovrà fare i conti con numerose assenze: non sono partiti per la Calabria i lungodegenti Camigliano e De Marchi, ai quali si sono aggiunti gli influenzati Gargiulo e Perticone e gli infortunati Ghiringhelli (trauma contusivo/distorsivo al ginocchio) e Adorni (problema alla coscia destra). All'unico difensore centrale di ruolo a disposizione (Frare), il tecnico granata affiancherà con tutta probabilità l'ex Renate Pavan, mentre Mora dovrebbe agire sulla corsia di destra nel 4-3-1-2 che non sarà snaturato nonostante i tanti forfait. Proia, Iori e Branca pronti a centrocampo; D'Urso trequartista alle spalle di Diaw e Rosafio. Da segnalare, infine, come sia stata vietata la trasferta a tutti i residenti nella regione Veneto a causa delle norme relative all'emergenza Coronavirus