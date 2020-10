Serie B, Cosenza-Cittadella: Venturato vuole restare al primo posto

Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna la Serie B con la terza giornata d'andata: il Covid-19, a differenza di quanto accaduto in altri gruppi-squadra (rinviata la sfida tra Monza e Vicenza), ha risparmiato Cosenza e Cittadella che, dunque, saranno regolarmente in campo alle ore 14 al "San Vito-Marulla". Entrambe le compagini risultano ancora imbattute in cadetteria: i padroni di casa, guidati da Roberto Occhiuzzi, hanno ottenuto due pareggi nelle prime due uscite stagionali con Entella e Spal mentre i veneti, sulla cui panchina siede Roberto Venturato, sono in testa alla classifica (in solitaria) a punteggio pieno grazie alle vittorie su Cremonese e Brescia.

COME ARRIVA IL COSENZA - Allungare la striscia di risultati utili consecutivi è l'obiettivo primario del team di Occhiuzzi, che oggi pomeriggio dovrà fare a meno di Vera, in ritardo di condizione dopo aver contratto il Coronavirus, e Matosevic. Nel 3-4-1-2 dei rossoblù, sarà Falcone a difendere i pali con Ingrosso, Idda e Legittimo sulla linea dei difensori; Corsi, in ballottaggio con Bouah, e Bittante sono i favoriti per prendere posto sulle corsie esterne del centrocampo mentre in mezzo ci saranno Bruccini e Sciaudone. A Bahlouli affidato il ruolo di trequartista alle spalle della coppia Baez-Carretta.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Arriva da tre successi consecutivi, tra campionato e Coppa Italia (3-1 sul Novara), una delle "certezze", da diversi anni a questa parte, della seconda serie. Quattro indisponibili, per la gara di oggi, in casa granata: out Grillo, Bassano, Awua e D'Urso, colpito nelle ultime ore da un attacco influenzale con vomito e dissenteria. Venturato farà affidamento, come di consueto, al 4-3-1-2: davanti a Maniero la difesa formata da Ghiringhelli, Adorni, Frare e Donnarumma; a centrocampo Vita, Pavan e Branca con Rosafio dietro al tandem Ogunseye-Tsadjout.