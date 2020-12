Serie B, Cosenza-Cremonese: Bisoli si gioca la panchina in emergenza

Scontro salvezza già fondamentale questo pomeriggio allo stadio Zini, laddove il Cosenza affronterà una Cremonese che, per il secondo anno consecutivo, si ritrova nei bassifondi della classifica pur avendo speso tanti soldi in sede di mercato. Calabresi e lombardi daranno vita ad un match combattutissimo, molto tattico, in cui gli episodi saranno determinanti. E le motivazioni di certo non mancano, con i padroni di casa chiamati a dare una svolta a questa stagione per evitare un ribaltone tecnico nell'aria ormai da un mese. Occhio, però, ai ragazzi di Occhiuzzi che, paradossalmente, hanno ottenuti più punti in trasferta che tra le mura amiche, conferma del fatto che l'assenza del pubblico è componente che pesa e che incide. Arbitrerà il signor Maggiori.

COME ARRIVA LA CREMONESE

Formazione di Bisoli fortemente rimaneggiata, sono tanti i calciatori non convocati e che, potenzialmente, potevano essere titolari oggi pomeriggio. Mancheranno, infatti, Bernasconi, Crescenzi, Deli, Fornasier, Girelli, Ravanelli, Schirone, Strizzolo.Soprattutto il forfait del centravanti più prolifico dei grigiorossi rappresenta un rammarico enorme per lo staff tecnico che, a questo punto, potrebbe rispolverare la coppia d'esperienza formata da Ciofani e Ceravolo, due calciatori dal passato glorioso in categoria, ma che a Cremona hanno davvero deluso le aspettative segnando pochissimo e collezionando voti bassi in pagella. Alle loro spalle il napoletano Gaetano proverà a conferire un po' di qualità in più alla manovra, facile prevedere che sarà titolare anche un mediano come Castagnetti che spesso è riuscito a tirar fuori dal cilindro delle autentiche prodezze. In difesa ennesima gara da titolare per il giovane Valeri, calciatore che si sta rivelando assolutamente affidabile per la categoria e che non sta facendo rimpiangere un elemento decisivo come Crescenzi.

COME ARRIVA IL COSENZA

Occhiuzzi può sorridere: quasi tutta la rosa è a disposizione e c'è ampia scelta in tutti i reparti. Per una gara così delicata non si prescinderà dai calciatori di maggiore personalità come Idda, Bruccini, Legittimo e Tiritiello, una delle piacevoli rivelazioni di questo girone d'andata. Ovviamente si proverà ad approfittare anche delle difficoltà della difesa avversaria schierando un elemento di spessore come Sciaudone a ridosso di Carretta e Baez. Il centravanti ha voglia di abbinare gol importanti a prestazioni molto spesso al di sopra della sufficienza, gli è mancata soltanto un pochino di lucidità in più per regalare punti preziosi alla sua squadra. A proposito di punti, il Cosenza ha depositato un nuovo ricorso per chiedere la ripetizione della partita persa in casa contro la Salernitana per presunto errore tecnico. Il verdetto è atteso per la mattinata di lunedì.