Serie B, Cosenza-Cremonese: tre punti per risalire la corrente

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Toccherà a Cosenza e Cremonese completare il quadro dell'undicesimo turno di Serie B. Un monday night da non fallire: ossigeno cercasi, per due squadre che gravitano in orbita zona rossa. I bruzi, penultimi in classifica, hanno raccolto appena un punto nelle ultime due partite contro Chievo e Virtus Entella, che hanno fatto seguito al successo corsaro sul campo del Cittadella. L'obiettivo è ritrovare lo smalto di fronte al proprio pubblico, anche per archiviare mentalmente l'ultima prestazione opaca di Chiavari. I lombardi sono reduci dal ko in casa della capolista Benevento e, allargando il focus, non vincono dal trenta settembre scorso. "Per noi è un test importante, non potremo mancare dal punto di vista dell'attenzione", ha detto in conferenza Baroni, che chiede ai suoi unità d'intenti e compattezza, per risalire la corrente dopo un periodo turbolento. Sei i precedenti complessivi tra le due squadre in Calabria, tutti in cadetteria: rossoblù avanti nel conteggio delle vittorie (quattro a due), due i segni X.

COME ARRIVA IL COSENZA - Restano ai box Lazaar e Koné. Monaco è recuperato ed è in corsa per una maglia da titolare, anche se al momento sembra più plausibile la conferma del duo Capela-Idda. In attacco è rebus: Pierini può superare nelle gerarchie Carretta, Litteri resta avanti su Rivière, mentre Baez sembra il favorito per completare il tridente.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Ipotesi cambio modulo per Baroni, che pensa ad una linea difensiva a quattro, con Mogos e Migliore a sigillo della coppia di centrali Bianchetti-Caracciolo. Castagnetti, Kinglsey e Arini in pole per la mediana, Soddimo dovrebbe fare da raccordo alle spalle di Ceravolo e Ciofani.