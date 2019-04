Al termine di un intensissimo derby calabrese, è il Cosenza ad avere la meglio per 1-0 nei confronti del Crotone. Alla squadra allenata da Braglia basta la rete di Embalo arrivata nel primo tempo per avere la meglio sui ragazzi di Stroppa, con tensioni nel finale e un rosso per parte nel recupero: sono stati espulsi prima Golemic tra gli ospiti, poi Maniero nei padroni di casa. Avevano pareggiato pochi secondi prima i crotonesi con Benali, salvo poi vedersi annullata la rete. Al triplice fischio i tre punti vanno al Cosenza.

