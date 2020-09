Serie B, Cosenza-Entella: confronto inedito tra Occhiuzzi e Tedino

Calcio d'inizio alle ore 14. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

La Serie BKT ha ufficialmente riaperto i battenti nella giornata di ieri con l'anticipo tra Monza e Spal. Prima giornata che prevede, tra gli otto match odierni, anche la sfida del "San Vito-Marulla" tra Cosenza e Virtus Entella. I calabresi si presentano ai nastri di partenza dopo un post-lockdown di altissimo livello (sette vittorie in dieci partite) che è valso la permanenza in serie cadetta, nonostante a Febbraio avessero una situazione di classifica più che deficitaria. Stagione discreta quella della Virtus Entella, che ha chiuso il campionato al tredicesimo posto, forse faticando più del dovuto per raggiungere la salvezza. Calcio d'inizio alle ore 14. L'arbitro dell'incontro sarà il sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

COME ARRIVA IL COSENZA - Confermato Roberto Occhiuzzi alla guida dei lupi dopo l'impresa della scorsa stagione. Nonostante una rosa ancora da completare, il tecnico non cerca alibi per giustificare un'eventuale partenza ad handicap, anche se qualche innesto sicuramente verrà fatto da qui alla fine del calciomercato. Il mister calabrese dovrebbe ripartire dal collaudato 3-4-1-2 per questo esordio stagionale: in porta uno tra Saracco e Falcone, con Idda affiancato dai nuovi arrivati Tiritiello e Ingrosso nella linea a tre di difesa. Ballottaggio Corsi-Bittante sulla corsia destra di centrocampo, dove è sicuro di una maglia Bruccini, affiancato da uno tra Kone e Sciaudone, con Legittimo pronto ad agire sulla fascia sinistra. Baez partirà da trequartista, ma avrà la licenza di muoversi liberamente per tutto il fronte offensivo. Coppia d'attacco composta da Carretta e Litteri. Convocato anche l'ultimo arrivato Gliozzi.

COME ARRIVA L'ENTELLA - Cambio alla guida dei diavoli neri: Bruno Tedino prende il posto di Roberto Boscaglia (passato al Palermo) dopo l'esperienza al Teramo della stagione precedente. Poco meno di un mese per il tecnico friulano per trasmettere i suoi concetti di calcio alla squadra: per il debutto sulla panchina biancoceleste è probabile che il mister si affidi alle certezze del passato, a partire dal modulo, che dovrebbe essere lo stesso utilizzato dal suo predecessore: 4-3-1-2 con Borra in porta, Chiosa-Pellizzer centrali di difesa con Coppolaro a destra e uno tra il neo arrivato Costa e De Col a sinistra. A centrocampo fiducia alla "vecchia guardia": i più indicati per formare la linea mediana sono Settembrini, Paolucci e Nizzetto(in ballottaggio con Toscano), con Schenetti pronto ad agire sulla trequarti. Davanti è inamovibile Giuseppe De Luca, capocannoniere dei liguri nello scorso campionato con 11 reti. A completare il tandem offensivo uno tra Brunori (favorito), Morra e Rodriguez.