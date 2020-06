Serie B, Cosenza-Entella: esordio per Occhiuzzi sulla panchina dei Lupi

Riparte la Serie B. Dopo l'anticipo tra Spezia ed Empoli, si va in campo con il resto della 29/a giornata. Il Cosenza, in piena zona retrocessione, ospita la Virtus Entella che naviga in acque tranquille. Un match, quello delle 18, che si giocherà al San Vito-Marulla che si preannuncia caldo perchè le due squadre hanno entrambi obiettivi da conquistare. Non ci sono precedenti in Calabria tra le due squadre, dunque primo precedente nell'impianto cosentino. Calcio d'inizio alle ore 18.00. Si giocherà a porte chiuse, l'arbitro Volpi della sezione di Arezzo.

COME ARRIVA IL COSENZA - Cosenza deve invertire la rotta, ma è stato sempre sconfitto in casa nelle 4 gare fin qui disputate nel 2020: ultimi punti interni rossoblu il 26 dicembre scorso, successo per 1-0 sull’Empoli. Quella calabrese è una delle due compagini cadette 2019/20 che perdono il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati del 45’: -7, come il Pisa. I rossoblu sono tra le 3 squadre che fanno più punti fuori casa che tra le mura amiche: nel caso dei calabresi 10 punti al San Vito-Marulla, 14 in trasferta. Ci sarà l'esordio in panchina per Roberto Occhiuzzi dopo l'addio di Bepi Pillon. Sarà 3-5-2 per i calabresi con Riviere e Machach in attacco.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Virtus Entella distratti nei primi 15’ di gioco: 9 le reti subite dai liguri dopo 28 giornate nella fase di gioco 1' – 15' a pari merito del Trapani. La “zanzara” De Luca recordman stagionale di gol per i liguri (10, eguagliata la sua miglior stagione realizzativa, come al Varese 2011/12, in B) e giocatore più decisivo biancoceleste con 11 punti portati grazie ai suoi centri determinanti. Citazione per Fabrizio Poli, autore di 4 reti, mai così prolifico in una singola stagione della sua carriera. Sarà 4-3-1-2 per i liguri con Schenetti alle spalle della coppia d'attacco formata da Morra e De Luca.