Serie B, Cosenza-Hellas a rischio. Giovedì si decide

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

La sfida fra Cosenza e Hellas Verona in programma sabato alle 18:00 è a forte rischio. Il lavoro di rizollatura dello stadio San Vito-Marulla procedono infatti a rilento visto che solo ieri sera sono arrivate in città le zolle che saranno usate per il nuovo manto erboso. Un ritardo dovuto alle avverse condizioni climatiche che hanno rallentato i lavori che sono iniziati questa mattina. Solo giovedì si avrà una decisione decisiva sulla disputa della sfida che potrebbe essere rinviata a domenica alle 20:30 per permettere alle radici dell'erba di attechire nel miglior modo possibile al terreno. Lo riporta Cosenzachannel.it spiegando che anche giocare domenica sera potrebbe essere una forzatura che potrebbe compromettere il lavoro di rizollatura.