Serie B, Cosenza-Pescara: Palmiero sfida il suo passato

© foto di Andrea Rosito

Scende in campo anche quest'oggi la Serie B nel terzo turno cominciato venerdì sera con Pordenone-Spezia, al rientro dalla sosta riservata agli impegni delle varie nazionali, e destinato ad andare in archivio addirittura domani sera con Salernitana-Benevento. Al Gigi Marulla, con calcio d'inizio alle ore 15, il Cosenza ospita il Pescara in uno dei tre match in programma in giornata. Padroni di casa fermi ad un solo punto dopo due partite, ospiti invece a quota tre. Sarà importante per entrambe tornare col piglio giusto dopo le due settimane di stop e mostrare adeguata condizione psicofisica per affrontare un torneo lungo ed estenuante, che entra di fatto nel vivo proprio a partire da ora. I prossimi novanta minuti diranno molto sulle ambizioni della squadra di Braglia e di quella di Zauri, tecnici per la prima volta a confronto in carriera, anche se il primo non sarà in panchina per squalifica.

COME ARRIVA IL COSENZA - In avanti è pienamente recuperato il giovane Kone, vittima di un risentimento muscolare accusato ad inizio settimana ma subito rientrato, grazie all'intervento dello staff medico. Si tratta di un'arma importante per Occhiuzzi, vice di Braglia, che può contare sulla duttilità del ragazzo scuola Torino, capace di ricoprire diversi ruoli nel reparto avanzato. Disponibile anche l’ultimo arrivato Rivière, out soltanto Litteri.

COME ARRIVA IL PESCARA - Gli ospiti sono ancora alla ricerca di una loro identità e in questo senso si attendono risposte dal lavoro effettuato negli ultimi quindici giorni. Non è escluso che il 4-3-3 caro a mister Zauri possa lasciare spazio ad altre soluzioni tattiche. Gara dal sapore particolare per l'ex di turno Palmiero, che in biancazzurro ha raccolto la pesante eredità di Brugman.