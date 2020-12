Serie B, Cosenza-Pisa: D'Angelo cerca la rivincita su Occhiuzzi

Con la Serie A ferma fino al prossimo 3 gennaio, riflettori puntati sul campionato cadetto che giocherà altri due turni prima del nuovo anno. Si parte oggi con la quindicesima giornata: al San Vito-Gigi Marulla (ore 15) va in scena la sfida fra Cosenza e Pisa, squadre separate in classifica da cinque punti: 18 quelli dei toscani, 13 per i calabresi. I precedenti sorridono ai padroni di casa, vittoriosi in quattro occasioni mentre gli ospiti non vincono dalla stagione 1989/90. Due i pareggi. Nella passata stagione i rossoblu si sono imposta per 2-1 con gol decisivo in pieno recupero di Asencio. La gara sarà diretta da Antonio Di Martino, della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Robilotta e Perrotti.

COME ARRIVA IL COSENZA – Una sola vittoria nelle ultime sei uscite per i Lupi, reduci dal pareggio a reti bianche in casa col Venezia. Nelle precedenti due trasferte sono arrivati il ko di misura a Cremona e la vittoria per 3-0 al Del Duca. Nonostante il quintultimo posto, la difesa è la seconda meno battuta del torneo con appena 11 reti al passivo (come il Cittadella), una in più della Spal. Senza Schiavi, unico indisponibile, Occhiuzzi non modificherà assetto tattico: avanti quindi con l’ormai consolidato 3-4-1-2, modulo che offre le maggiori garanzie. Nell’undici di partenza si dovrebbero rivedere Idda e Bahlouli.

COME ARRIVA IL PISA – In serie positiva da cinque partite (tre vittorie e due pareggi), martedì i nerazzurri si sono fatti riprendere nel finale dal Chievo dopo essersi portati sul 2-0 con le reti di Gucher e Mazzitelli anche a causa dell’inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Siega, fermato per una giornata dal giudice sportivo. Nessuna sanzione invece nei confronti di Marconi, il centravanti sarà regolarmente a disposizione. D’Angelo deve fare ancora a meno dell’infortunato Varnier in difesa e con ogni probabilità farà cambi in ogni reparto. Praticamente scontato il ritorno dal primo minuto di Vido in attacco.