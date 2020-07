Serie B, Cosenza-Pisa: tra salvezza e playoff. Tornano Asencio e Masucci

vedi letture

Tre partite in otto giorni. Il campionato di Serie B si prepara al tour de force finale. Al San Vito-Luigi Marulla, per la 36^ giornata, si sfidano stasera (ore 21) Cosenza e Pisa, separate in classifica da 13 punti: 50 quelli dei toscani, entrati prepotentemente in zona playoff dopo l’ultimo successo in extremis sul Trapani, 37 per i calabresi, terzultimi con 37, a -5 dalla salvezza diretta. Nella gara di andata, giocata lo scorso 22 dicembre, i Lupi sbancarono l’Arena con tre gol nel primo tempo realizzati da Rivière (doppietta) e Broh, prima della rete della bandiera segnata nella ripresa da Birindelli.

COME ARRIVA IL COSENZA – Grazie alle due vittorie consecutive contro Perugia e Pordenone, la squadra di Occhiuzzi resta in corsa per evitare la retrocessione diretta. Dopo il lockdown solo il Pisa ha fatto meglio dei rossoblu (14 punti contro 13). Il tecnico cosentino è tentato dal riproporre la stessa formazione scesa in campo a Trieste, nonostante il ritorno tra i convocati di Raul Asencio (52’ nella prima parte di stagione in Toscana) che ha risolto il problema alla clavicola. In attacco dovrebbero giocare Rivière e Carretta, supportati sulla trequarti da da Baez. Tra i pali confermato Saracco.

COME ARRIVA IL PISA – Col quinto successo consecutivo in casa, i nerazzurri hanno ipotecato la salvezza, raggiungendo l’ottavo posto, con due lunghezze di vantaggio sull’Empoli e tre su Chievo e Entella. D’Angelo deve fare ancora a meno di Belli, infortunato, e di Pinato, fermato dal giudice sportivo ma ritrova Soddimo, al rientro dalla squalifica e Masucci che andrà quasi certamente in panchina, visto il momento magico di Vido, a segno nelle ultime due gare. Non è escluso il ritorno alla difesa a tre, col rilancio di Varnier. A centrocampo torna dal 1’ Gucher.