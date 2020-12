Serie B, Cosenza-Reggiana: crocevia salvezza al Marulla

Punti importanti in palio allo Stadio San Vito-Marulla di Cosenza: le formazioni di Occhiuzzi e Alvini, infatti,stanno cercando di dare uno stacco decisivo alle zone basse della classifica. Modi di giocare speculari, non nel modulo ma nella filosofia, quelli delle due contendenti di oggi, che vanno a caccia del risultato mediante un calcio verticale, rapido e ricco di capovolgimenti di fronte.

COME ARRIVA IL COSENZA - Organico al completo per mister Roberto Occhiuzzi, che ha convocato tutti e 25 i calciatori della rosa: probabile conferma del 3-4-3 per i calabresi, con Baez e Carretta ai lati di uno tra Bahlouli, Gliozzi e Borrelli. Il sempreverde capitan Bruccini guiderà il centrocampo, con Bittante e Vera candidati principali per presidiare le fasce.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Non ci sarà Cambiaghi, reduce dal rosso rimediato nella larga vittoria contro il Monza della settimana scorsa. Out anche gli infortunati Espeche, Muratore, Gyamfi e Lunetta - che si è fatto male contro i brianzoli -. Probabile un 3-4-1-2 con Radrezza alle spalle di Mazzocchi ed uno tra Kargbo e Zamparo. In mediana la classe e la sapienza di Rossi, da capire se Kirwan giocherà sulla fascia destra o su quella mancina.