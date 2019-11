Serie B, Cosenza-Spezia dopo i primi 45': Riviere per il vantaggio locale

© foto di Andrea Rosito

14^ giornata di campionato per la Serie B che ha preso il via quest'oggi alle 21:00.

In campo, al "San Vito Marulla", Cosenza e Spezia, che hanno chiuso la prima frazione di gioco sull'1-0 per i locali. A sbloccare il match, quando si è al 39', è Riviere, che si fa trovare libero dagli sviluppi di un corner e con l'interno destro insacca al volo alle spalle di Scuffet.

Di seguito il programma completo della quattordicesima giornata di Serie B:

ORA IN CAMPO (parziali)

Cosenza-Spezia 1-0 (39' Rivière)

SABATO 30 NOVEMBRE

Cremonese-Livorno

Crotone-Cittadella

Frosinone-Empoli

Venezia-Benevento

Salernitana-Ascoli

DOMENICA 1 DICEMBRE

Entella-Juve Stabia

Trapani-Chievo Verona

Perugia-Pescara

LUNEDI' 2 DICEMBRE

Pisa-Pordenone