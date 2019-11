Serie B, Cosenza-Spezia: out lo squalificato Idda

Live, pagelle e approfondimenti a partire dalle 21 su TMW!

© foto di Andrea Rosito

Torna in campo questa sera la Serie B, con Cosenza-Spezia ad aprire il quattordicesimo turno del girone d'andata. In palio tre punti importantissimi per due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere. Terzultimi i padroni di casa, a quota 12, quintultimi gli ospiti, tre punti più in alto. Un'eventuale vittoria rappresenterebbe per entrambe motivo di gioia perché inguaierebbe ulteriormente una diretta avversaria per la salvezza e metterebbe pressione alle squadre impegnate nelle altre gare in programma. Arbitro dell'incontro al San Vito-Gigi Marulla sarà Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco.

COME ARRIVA IL COSENZA - Mister Braglia si aspetta una reazione dai suoi per gettarsi alle spalle la delusione per la rimonta subita con l'Ascoli nel match di domenica scorsa dopo il momentaneo 0-2 in favore dei rossoblù. In difesa mancherò lo squalificato Idda e al suo posto ci sarà D'Orazio, mentre stringono i denti Schiavi e Legittimo. Spazio per Greco sulla mediana. Ballottaggio tra Corsi e Bittante a destra, così come tra Carretta (in vantaggio) e Baez in avanti, a completare il tridente con Riviere e Pierini.

COME ARRIVA LO SPEZIA - "Siamo solidi, bravi anche in trasferta, vogliamo confermarci, ma servirà un grande Spezia per affrontare un Cosenza arrabbiato e voglioso di far punti", ha detto Vincenzo Italiano nella conferenza stampa tenuta nella giornata di ieri con l'intento di tenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi dopo la vittoria sul Frosinone. Ancora out Matteo Ricci a causa della lesione di primo grado al soleo, oltre a Bastoni, Mora e Galabinov. Potrebbe rivedersi invece Ragusa dal primo minuto, out contro il Frosinone a causa di un attacco febbrile.