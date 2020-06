Serie B, Cosenza-Trapani: Kanoute pronto al rientro da titolare, Grillo in dubbio

Si è improvvisamente vivacizzata la lotta salvezza perfino nelle posizioni più basse della classifica di Serie B dopo alcuni risultati sorprendenti registrati in questa ripresa del campionato. Un redivivo Trapani, dopo aver fermato sullo 0-0 il Frosinone, ha strapazzato la rivelazione Pordenone per 3-0, sfruttando al meglio il fattore campo in queste due gare iniziali giocate al Provinciale. I granata saranno oggi ospiti del Cosenza, protagonista di una ripartenza ancor più arrembante con le due vittorie su Entella e Cremonese, che hanno permesso ai Lupi di portarsi immediatamente a ridosso della zona play-out occupata dall'Ascoli, ad un solo punto di distanza. Importantissimi quindi i tre punti in palio oggi: il bottino pieno permetterebbe ad una delle due formazioni di continuare a sperare di smarcarsi dalla zona retrocessione diretta.

COME ARRIVA IL COSENZA - In quella che sarà la terza gara sotto la guida tecnica di Roberto Occhiuzzi, i Lupi potrebbero effettuare un minimo di turnover per non sovraccaricare alcuni elementi importanti della rosa. In attacco Riviére ed Asencio potrebbero alternarsi in una sorta di staffetta per ovviare alla condizione atletica non ancora ottimale dei due, mentre sugli esterni Carretta e Baez sono i favoriti, con Bahlouli e Machach possibili alternative. Nel centrocampo a quattro le opzioni sono numerose e la scelta dovrebbe ricadere sugli elementi che bene hanno fatto a Cremona, ma non è da escludere l'impiego dal primo minuto del rientrante Kanoute. In difesa, per la sostituzione dello squalificato Idda, ballottaggio tra Monaco e Capela.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Anche in casa granata potrebbe prevalere l'opzione di un mini turnover per mantenere freschezza in vista anche del successivo impegno contro il Livorno, una sorta di spareggio-ultima spiaggia per decidere quale delle due possa ancora sperare in una salvezza miracolosa. Per la difesa non saranno disponibili Strandberg e Fornasier, non convocati, mentre Pagliarulo è pronto a rientrare dopo la giornata di squalifica. Per quanto riguarda i cinque di centrocampo, il dubbio riguarda le condizioni di Grillo, uscito malconcio dalla gara contro il Pordenone: un suo forfait potrebbe comportare un avanzamento di Buongiorno in mediana e l'inserimento di Scognamillo in difesa. Nel reparto offensivo pesa l'assenza di Pettinari, per la sua sostituzione, accanto a Piszczek, Dalmonte è favorito su Biabiany.