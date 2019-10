Serie B, Cosenza-Venezia: Braglia riabbraccia Kanoute

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti a partire dalle 15 su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altro giro, altra corsa. Torna in campo la Serie B in questo weekend e riprende la sua marcia con un settimo turno destinato a regalarci tante emozioni. Tra le gare in programma questo pomeriggio c'è anche Cosenza-Venezia, con i padroni di casa chiamati a risollevarsi e gettarsi alle spalle un inizio di stagione anche più delicato rispetto a quanto previsto. Gli ospiti, invece, hanno il compito di rimanere a ridosso del treno playoff e provare ad approfittare di eventuali passi falsi delle squadre davanti in classifica. A dirigere l'incontro al San Vito-Gigi Marulla, con calcio d'inizio alle 15, sarà il signor Niccolò Baroni di Firenze.

COME ARRIVA IL COSENZA - Penultima con appena tre punti conquistati, frutto di tre pareggi, e ancora a secco di vittorie, la squadra di Braglia proverà a far leva sul fattore campo per sbloccarsi e tirarsi fuori prima possibile dalle sabbie mobili di classifica. Torna a disposizione Kanoute, che aveva saltato la partita con il Frosinone, ed è confermata la presenza di Kone, recuperato dopo la botta al ginocchio subita nella gara con i ciociari. Si rivedranno dopo la sosta, invece, Lazaar, Schiavi e Litteri. In avanti fiducia a Riviere, con Carretta al suo fianco, favorito su Pierini.

COME ARRIVA IL VENEZIA - La squadra di Dionisi è reduce da tre risultati utili consecutivi e in trasferta quest'anno sta dimostrando di avere una marcia in più. Ben sette degli otto punti conquistati, frutto di due vittorie ed un pareggio (con 4 gol messi a segno e appena 1 subito) sono arrivati lontano dal Pier Luigi Penzo. Ancora assente Maleh, che sconterà il secondo turno di squalifica, mentre torna a disposizione Sergiu Suciu. Dovrebbe essere confermato il tandem Montalto-Bocalon in attacco.