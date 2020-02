vedi letture

Serie B, Cremonese a valanga sul Trapani. Il Frosinone batte il Perugia

Si sono concluse le gare di Serie B in programma oggi pomeriggio e valide per la 24esima giornata. Larga vittoria della Cremonese contro il Trapani. I padroni di casa, che avevano già chiuso il primo tempo avanti grazie alla doppietta di Palombi, hanno dilagato nella ripresa con le reti di Gaetano, Piccolo (rigore) e Migliore. Tre punti importanti in chiave salvezza, con il Trapani che invece resta sempre più lontano dalla zona salvezza. Nell’altra gara allo Stirpe il Frosinone ha piegato per 1-0 il Perugia. La formazione allenata da Alessandro Nesta ha trovato il gol partita al 66’ grazie a Rohden. I ciociari si portano così al terzo posto con 40 punti, gli stessi dello Spezia, mentre il Perugia resta nono a quota 33.