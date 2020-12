Serie B, Cremonese-Ascoli: cercasi vittoria, Bisoli leggermente favorito su Rossi

Partita calda quella che si giocherà questo pomeriggio tra Cremonese ed Ascoli. Padroni di casa che hanno conquistato 4 punti nelle ultime due partite e hanno tirato su la testa dopo un periodo difficile. Ascoli che ha cambiato allenatore e direttore sportivo e proverà a cambiare il trend con Delio Rossi. Partita da vincere a tutti i costi per entrambe le squadre, con un pareggio che non aiuterebbe nessuna delle due compagini.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Qualche assenze per mister Bisoli. Mancheranno Crescenzi, Fornasier, Zortea e Ravanelli. Quasi certo il ritorno al 4-3-3 con Strizzolo confermato in avanti visto l'ottimo momento di forma. Gustafson potrebbe tornare in cabina di regia dopo la panchina iniziale nel derby con il Brescia.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Delio Rossi non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia. Poche indicazioni per la formazione con Malle che sarà assente per problemi fisici. Ascoli che dovrebbe schierarsi con il 4-3-2-1. Kragl recupera ed è convocato e lanciato per una maglia da titolare. Bajic sarà il centravanti.