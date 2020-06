Serie B, Cremonese avanti al 45°: Celar punisce un errore difensivo della Salernitana

vedi letture

La Cremonese chiude avanti di una rete il primo tempo dell’anticipo della 31^ giornata di Serie B sul campo della Salernitana. A decidere per ora il match il gol messo a segno da Zan Celar, che torna al gol dopo un lunghissimo digiuno (l’ultima volta nel tabellino dei marcatori era stata il 14 settembre nel 2-0 contro il Trapani), bravo ad approfittare di un errore difensivo – Jaroszynski per un disattento Migliorini – per involarsi verso la porta in solitaria e battere Micai. Di Dziczek al 40° l'unico tiro degno di nota dei padroni di casa respinto però coi pugni dal portiere grigiorosso Ravaglia.