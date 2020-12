Serie B, Cremonese avanti due volte, ma sempre raggiunta. Col Brescia finisce 2-2

Finisce in parità il derby lombardo fra Cremonese e Brescia, un pari che serve poco a entrambe le squadre seppur muove un minimo la classifica. Ad avere maggiori rimpinati è però la squadra di casa che contro una squadra che aveva vissuto il secondo esonero in queste prime giornate, e guidata dall’esordiente Gastaldello, non ha saputo gestire il proprio vantaggio. Nel primo tempo a sbloccare la gara è stato Pinato al 13° con le rondinelle che solo nel finale con Torregrossa trovavano il pari. Pronti via e nella ripresa, poco prima dell’ora, arrivava anche il secondo vantaggio grigiorosso a opera di Celar. Questa volta però l’illusione di portare a casa i tre punti durava pochissimo con Dessena al 61° che pareggiava e fissava il punteggio sul definitivo 2-2.