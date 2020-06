Serie B, Cremonese-Benevento: Bisoli cerca l'impresa contro la capolista

In teoria doveva essere uno scontro al vertice per la promozione diretta, per poco non si trasformava in un autentico testa coda. Il Benevento è in fuga e aspetta soltanto che arrivi la matematica per celebrare il ritorno in serie A, la Cremonese ha rischiato spesso di ritrovarsi tra le ultime tre della classifica ma ha tratto giovamento dalla cura Bisoli come testimoniato dai successi in campo esterno con Frosinone e Ascoli. Del resto l'organico dei lombardi è di livello e nessuno poteva aspettarsi una caduta libera del genere dopo gli investimenti estivi. Sfida, dunque, aperta ad ogni tipo di pronostico che si giocherà ovviamente in uno Zini deserto.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Rosa al gran completo per i grigiorossi, pronti a sfruttare il fattore campo pur in assenza del dodicesimo uomo. Ampia scelta in tutti i reparti, laddove Fabio Ceravolo potrebbe riprendersi una maglia da titolare proprio contro quella squadra che trascinò a suon di gol verso la promozione in massima serie. Al suo fianco Palombi è nettamente favorito su Ciofani: l'ex Salernitana ha timbrato il cartellino anche ad Ascoli e sta mostrando un'ottima condizione fisica. In mediana solito ballottaggio tra Arini e Deli, con il primo leggermente favorito sia per caratteristiche tecniche, sia perchè in possesso della personalità che serve per affrontare una corazzata come quella di Inzaghi. Il quartetto difensivo, invece, sarà formato da Bianchetti, Ravanelli, Terranova e Migliore, occhio alla possibile carta a sorpresa Parigini che consentirebbe di giocare con un 4-3-3 a trazione anteriore che non sempre è stato repertorio del tecnico Bisoli. Scalpita anche Gaetano che, da napoletano, sta vivendo il suo derby personale.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Antei e Sanogo sono gli unici due calciatori non convocati per motivi fisici. Inzaghi, anche a tre mesi di distanza dall'ultima partita, vuole dare continuità e potrebbe scegliere quel 4-4-2 che gli ha dato grosse soddisfazioni. Montipò è la certezza tra i pali, Caldirola sarà la colonna della difesa e Barba il fedele compagno di reparto. Maggio e Letizia avranno il compito di fornire assist alle punte e di chiudere ogni varco ai forti esterni offensivi avversari. In mediana qualche piccolo dubbio ereditato dalla vigilia, in cui l'allenatore ha accantonato Viola e Tello preferendo Del Pinto ed Hetemaj. Solo tra poche ore capiremo se è un modo per tenere tutti sulla corda o si opterà per una rivoluzione in un reparto che ha sempre rappresentato un punto di forza straordinariamente importante. Chiede spazio Improta, ma Insigne sta disputando un buon girone di ritorno e difende con i denti la maglia da titolare. Sau e Moncini sarà la coppia gol fino al termine della stagione, ancor di più dopo la scelta consensuale di non rinnovare il contratto di Massimo Coda.