Serie B, Cremonese-Brescia a rischio rinvio: possibile nuovo caso di Covid-19 tra le Rondinelle

Dopo i rinvii di Reggiana-Cittadella ed Entella-Venezia, potrebbe toccare la stessa sorte a Cremonese-Brescia, gara valida, come le altre due, per la 5^ giornata del campionato di Serie B.

Come infatti riporta cuoregrigiorosso.com, sembra essere emersa una nuova positività al Covid-19 tra le Rondinelle, proprio in queste ore che precedono il match (fissato per oggi alle 21:00) e che hanno visto i responsi del giro di tamponi effettuato come da protocollo: è atteso il comunicato della Lega B in merito.