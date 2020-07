Serie B, Cremonese-Chievo, due squadre a caccia di punti pesanti

vedi letture

Due squadre che si affrontano con priorità diverse. La Cremonese va a caccia di punti pesanti per evitare i playout, il Chievo, invece, deve consolidare un posto nei playoff. Il Chievo si presenta a questa sfida dopo due pareggi consecutivi per 1-1, prima con la Virtus Entella e poi in casa contro il Trapani. La Cremonese, invece, ha ottenuto, prima il pareggio per 3-3 in trasferta contro la Salernitana e successivamente due vittorie di fila ( 1-0 al Pescara e 1-2 contro il Livorno), hanno riportato i grigiorossi a 40 punti, un punto sopra la zona playout. Quattro lontani precedenti, due in coppa e due in B, con un pareggio e tre vittorie gialloblù. Nella gara d’andata 1-0 per i veronesi. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro sarà Ayroldi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Lombardi che vogliono vincere per aumentare il distacco dalla zona calda. Serve un ulteriore scatto alla squadra di Bisoli. 4-3-3 per i grigiorossi con Gaetano, Ciofani e Parigini a formare il tridente offensivo.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Veneti che devono vincere se vogliono continuare a stare nelle zone nobili della classifica. Due pareggi consecutivi tengono i clivensi tra le prime, ma occorre un colpaccio esterno per dare ulteriore slancio. Sarà 3-5-2 per Aglietti con Vignato e Djordjevic coppia d'attacco.