Serie B, Cremonese-Cittadella: Ciofani dalla panchina, Diaw confermato

Un solo punto separa in classifica Cremonese e Cittadella, due delle tante aspiranti ai play-off che popolano l'affollato centro classifica di Serie B. Ci sono ben sette squadre in soli tre punti, ed una vittoria potrebbe significare un considerevole balzo in graduatoria. Queste sono le premesse della gara dello Zini, Rastelli contro Venturato, entrambi in cerca del bottino pieno che consentirebbe di arrivare alla sosta per le nazionali forti di un piazzamento nel gruppone di testa. I veneti arrivano da due successi importanti, quello casalingo con il Pescara, e con la Juve Stabia a Castellammare, mentre la Cremonese, che ha ottenuto sul terreno di casa 7 dei suoi 10 punti in classifica, è stata capace di fermare la corsa dell'Ascoli imponendosi sul Picchio nel posticipo della sesta giornata.

COME ARRIVA LA CREMONESE - "È una formazione complicata da affrontare, è bestia nera dei grigiorossi, soprattutto in casa. Mi auguro che venga sfatato il tabù. Possibilità, qualità e mentalità per farlo le abbiamo", così Massimo Rastelli presenta la sfida con i granata, riedizione della finale play-off di Serie C del 2008 che sorrise agli avversari. Sono diversi gli indisponibili in casa Cremonese, a partire dal portiere Agazzi, che dovrebbe essere sostituito da Volpe, favorito su Ravaglia. C'è qualche dubbio sull'assetto difensivo: il tecnico potrebbe decidere di schierarsi in modo speculare agli avversari, con una difesa a quattro formata da Migliore sulla sinistra, Caracciolo e Bianchetti al centro, e Mogos schierato basso a destra. Nel reparto offensivo Soddimo dovrebbe agire alle spalle delle punte Palombi e Ceravolo, con Ciofani pronto a subentrare a gara in corso.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Le due vittorie consecutive hanno restituito fiducia all'ambiente, rimasto inizialmente deluso da un avvio incerto in campionato. Venturato potrà contare, per il suo 4-3-1-2, su Paleari alle spalle del quartetto difensivo formato da Ghiringhelli, Adorni, Perticone e Benedetti. Iori sarà il perno del centrocampo, con accanto Branca e Vita, favorito nel ballottaggio con Bussaglia. Sulla trequarti qualche dubbio tra Panico e Luppi, a supporto della coppia offensiva che dovrebbe nuovamente contare su Diaw dal primo minuto. Sul fronte infortunati, Frare, De Marchi e Gargiulo sono out, mentre Rizzo è in via di recupero ma non è stato incluso nella lista dei convocati. Per Venturato sarà importante l'atteggiamento che i granata metteranno in campo a Cremona: "Dobbiamo ricercare la nostra identità, bisogna vivere le partite nel modo giusto, aiuta a dare consapevolezza. Ogni match che affrontiamo ci regala qualche certezza in più".